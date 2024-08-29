HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde anlamlı bir açıklama yaptı. Şimşek, bu zaferin ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için taşıdığı önemi vurguladı.

Gültekin Şimşek, açıklamasında 30 Ağustos'un, Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusal bağımsızlığının müjdeleyici bir gün olduğunu belirtti. “30 Ağustos, milletimizin özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür,” dedi.

Büyük Taarruz’un önemi

Şimşek, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 4 gün süren Büyük Taarruz'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük bir zafer olduğunu vurguladı. Bu zaferle toprakların düşman işgalinden kurtarıldığını ve milletin bağımsızlığına kavuştuğunu hatırlattı.

Kahraman ordumuzun gücü

Kahraman Türk ordusunun, kısa bir sürede düşmanı Anadolu'dan İzmir'e kadar sürerek tarihte eşine az rastlanır bir başarıya imza attığını ifade eden Şimşek, “Son yıllarda sınır ötesinde gerçekleştirilen harekâtlarla bu başarının tesadüf olmadığını gösteren ordumuz, yeni destanlar yazmaya devam etmektedir,” dedi.

Ulusal birlik ve dayanışma

Şimşek, 30 Ağustos’un, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, milletin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığını ifade etti. “30 Ağustos’u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı’nın en zor şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız açısından büyük önem taşımaktadır,” diye ekledi.

Global sorumluluk ve destek

Türkiye’nin savunma sanayinde her gün yeni başarılara imza attığını ve uluslararası alanda güçlü bir liderlik sergilediğini belirten Şimşek, “Ülkemiz, Balkanlardan Asya’ya, Afrika’dan Avrupa’ya kadar gönül coğrafyasındaki dost ve kardeşlerinin umudu olmaya devam etmektedir,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Şehitlerimize minnet

Son olarak, Şimşek, 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyerek, “Ülkemizin geleceği için terini ve kanını toprağa koyan aziz şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyoruz,” dedi.