Gümülceli’de Dere Temizliği: Hem Doğa Korundu Hem Riskler Azaldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı’nın Gümülceli Mahallesi’nde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmasıyla yangın, taşkın ve çevre kirliliği risklerine karşı etkili bir önlem aldı. Çalışmalarla birlikte tarım alanları, ulaşım güvenliği ve mahalle sakinlerinin yaşam konforu güvence altına alındı.

Yangın ve Taşkın Riski Ortadan Kaldırıldı

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dere yatağındaki çöp, sazlık ve zararlı maddeler temizlendi. Böylece hem suyun akışını engelleyen faktörler ortadan kaldırıldı hem de kötü koku ve yangın riski oluşturan alanlar temizlendi.

Muhtardan Teşekkür

Gümülceli Mahalle Muhtarı Musa Oruç, temizlik çalışmalarının mahallenin güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayarak, “Sazlıklar nedeniyle oluşan kötü koku ve yangın tehlikesi ortadan kalktı. Ayrıca trafik güvenliği de sağlandı. Hızlı müdahalesi için Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Çiftçiler Memnun: Tarım Arazileri Koruma Altında

Mahalle sakini Kazım Duman, “Dere kenarındaki tarlalarımız yağışlarda zarar görüyordu. Bu temizlik, çiftçiler için gerçekten değerli bir hizmet oldu” diye konuşurken, Mehmet Kemal Bayrak ise, “Tarım alanlarımız ve yaşam alanlarımız artık güvende. MASKİ’ye ve Besim Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MASKİ: Temizlik ve Islah Çalışmaları Sürecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde çevresel riskleri azaltmak amacıyla dere temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Yapılan açıklamada, “Amacımız çevre sağlığı, tarımsal üretim ve yaşam kalitesini birlikte korumak” denildi.

Bu çalışmalarla Gümülceli sakinleri derin bir nefes alırken, Manisa genelinde benzer uygulamaların da devam edeceği bildirildi. Milas Belediyesi’nden üniversite adayına rehberlik İçeriği Görüntüle