2024 yılı boyunca hayata geçirilen dev projelerle Menemen, ilçenin çehresini değiştiren önemli adımlar attı.

Dev projelerle Menemen'in çehresi değişti

Menemen Belediyesi, 2024 yılı boyunca hayata geçirdiği projelerle dikkatleri üzerine çekti. Başkan Aydın Pehlivan’ın liderliğinde, Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı gibi büyük projeler tamamlanarak hizmete sunuldu. 460 metrelik battı-çıktı kavşağı, ilçedeki trafik yoğunluğunu hafifletti ve sadece 4,5 ayda tamamlanarak açıldı. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyü de Menemen'de açıldı. Çocuklar için eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunan bu tesis, ülkenin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğradı.

Spor ve gençlik yatırımları

2024, Menemen için spor ve gençlik yatırımlarının yılı oldu. Halil Alkaya Spor Salonu, gelişmiş fitness aletleriyle donatılarak, ilçedeki spor altyapısını güçlendirdi. Asarlık Gençlik Merkezi ise 15 bin metrekarelik bir alanda açıldı ve içinde açık-kapalı yüzme havuzları, trafik eğitim parkuru, halı saha gibi çeşitli sosyal olanaklar sunuluyor. Ayrıca, ilçede Turgut Özal Bulvarı da baştan sona yenilendi.

Kent estetiğine katkı

Kent estetiğine yapılan katkılar da 2024 yılı içerisinde önemli bir yer tuttu. Ulukent’te açılan 4 boyutlu Atatürk Anıtı, Menemen’in milli hassasiyetini yansıtıyor. Ayrıca, ilçede yapılan peyzaj düzenlemeleri, taklar ve saat kuleleri ile Menemen, estetik açıdan önemli bir dönüşüm geçirdi.

Uluslararası ve kültürel etkinlikler

2024, Menemen Belediyesi için uluslararası etkinliklerin de düzenlendiği bir yıl oldu. 39 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ve Emiralem Çilek Festivali, ilçeyi dünya çapında tanıttı. Ayrıca, Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi ve Rahvan At Yarışı gibi kültürel etkinlikler Menemen'in sosyal dokusuna renk kattı.

Hizmetlerde örnek çalışmalar

Menemen Belediyesi, 2024 yılında sunmuş olduğu hizmetlerle de takdir topladı. 6 bin çöp konteyneri yenilenirken, 61 bin 250 kilometre cadde ve sokak temizlendi. İşkur Hizmet Noktası aracılığıyla yaklaşık 7 bin kişi işe yerleştirildi. Ayrıca, 10 bin 90 hastaya ambulans hizmeti sağlandı ve 9 bin 650 tedavi gerçekleştirildi. Sosyal yardım alanında da büyük adımlar atılarak, her gün 3500 kişiye yemek dağıtıldı ve 716 bebeğe hoş geldin paketi verildi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın yıl sonu açıklamaları

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 2024 yılına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Yaptığımız açılışlar ve sunduğumuz hizmetler, Menemen tarihinde bir ilktir. Hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. En büyük motivasyonumuz, Menemen’e olan sevdamız,” ifadelerini kullandı.