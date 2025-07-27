Menderes’in Gümüldür sahili, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı haline geldi. Bu özel doğa olayı, bölge halkı ve yetkililer tarafından sevinçle karşılanırken, yumurtalar hızla koruma altına alındı.



Gümüldür sahilinde doğanın mucizesi

Bu yıl ilk kez Gümüldür sahilinde caretta caretta türü deniz kaplumbağaları yumurtladı. Doğal yaşam alanlarının giderek azaldığı bir dönemde, kaplumbağaların Gümüldür sahilini tercih etmesi hem bilim insanları hem de yerel halk tarafından olumlu karşılandı.

Yumurtlama alanı, @clubyaliresort sosyal medya paylaşımı üzerinden tespit edildi. Bölgede hızla güvenlik önlemleri alındı ve kaplumbağa yumurtaları koruma altına alındı.

Kurumsal iş birliğiyle örnek bir doğa koruma

Yumurtlama alanının belirlenmesinde ve korunmasında Cactus Yalı Club & Resort yetkilileri ve çalışanları öncü rol oynadı. Ayrıca, Ekodost Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Menderes Belediyesi iş birliğiyle alanda bilimsel gözlem ve çevre koruma çalışmaları başlatıldı.

Teşekkür edilen kurum ve yetkililer şunlar oldu:

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek

Cactus Otelleri Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Tülbentçi, Ece Tülbentçi

Cactus Yalı Otel İdari İşler Müdürü Ramazan Görgün

Ekodost Derneği Başkanı Bahattin Sürücü

Koruma Biyoloğu Deniz Candaş

Ekodost Yönetim Kurulu Üyesi Derya Koçyiğit

CactusHotels Bölge Müdür Yardımcısı Gökçe Erendor

TÜRÇEV Koordinatör Yardımcısı Nurullah Alkan

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kaygusuz

“Doğayla uyumlu yaşam mümkündür”

Doğa olayını duyuran ve konuyla ilgili proje girişimlerini başlatan yetkililer, kaplumbağaların doğaya sağlıklı şekilde dönebilmesi için kurumsal ve bireysel çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Yumurtaların sağlıklı şekilde çatlayıp yavruların denize ulaşması için saha çalışmaları, gözlem süreçleri ve çevre halkının bilinçlendirilmesine yönelik adımların atılması planlanıyor. Proje detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.