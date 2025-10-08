Uluslararası piyasalarda ons gümüş yüzde 1,1 oranında yükselerek 49,00 dolara çıktı. Böylece değerli metal, 1980 yılındaki 50 dolar rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Ocak 1980’de gümüş, gün içinde 50,36 dolar seviyesini test etmiş ve günü 48,70 dolar civarında kapatmıştı. 2025 itibarıyla fiyatlar, 14 yıl sonra yeniden aynı psikolojik eşiğe yaklaşmış durumda.

Gümüş neden yükseliyor?

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasında jeopolitik riskler, ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı bulunuyor.

Küresel piyasaları etkileyen bazı başlıca faktörler şöyle:

ABD hükümetinin kapanma sürecinin uzaması yatırımcı güvenini sarstı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu gerilimleri, güvenli varlıklara talebi artırdı.

Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, gümüşü de yukarı çekti.

Ekonomistlere göre, gümüş fiyatları altının izinden gidiyor ancak güneş enerjisi sektöründeki yavaşlama, yükselişi sınırlı tutabilir.

Endüstriyel talep ve yenilenebilir enerji etkisi

Gümüş, sadece yatırım aracı değil; aynı zamanda güneş paneli, elektronik devre ve batarya üretiminde kullanılan kritik bir metal.

Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, gümüş talebini desteklese de sektörün beklenen hızda büyümemesi, fiyat artışını kısmen yavaşlatıyor.

Analistlere göre, enerji sektöründeki yeniden canlanma durumunda gümüş 50 doları aşabilir.

Gümüş kaç lira oldu? (8 Ekim 2025 itibarıyla)

Ons gümüş: 49,00 dolar

Gram gümüş: 38,25 TL

Çeyrek gümüş: 152,90 TL

Gümüş külçe (1 kg): 38.200 TL

(Not: Fiyatlar uluslararası piyasalardan alınan anlık verilere göre değişebilir.)

Gümüş ne kadar olacak? 2026 tahmini

Yatırım bankası Morgan Stanley, gümüşün önümüzdeki yıl da yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor.

Rapora göre:

2026 yılında ons gümüşün 50,20 dolara ulaşması bekleniyor.

Altının ise aynı dönemde 4.400 dolar seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle merkez bankalarının altına yönelmesiyle birlikte, yatırımcıların “ikinci güvenli liman” olarak gümüşe yöneleceğini belirtiyor.

Analist yorumu

Ekonomi analisti Elena Markov, “Altın tarihi zirvedeyken yatırımcılar alternatif güvenli varlık arayışında. Gümüş, hem sanayi hem yatırım talebiyle çift yönlü destek buluyor.” ifadelerini kullandı.

50 dolar eşiği yeniden gündemde

Piyasa uzmanlarına göre, gümüş 1980 sonrası ilk kez 50 dolar sınırına bu kadar yakın.

Küresel belirsizliklerin devam etmesi durumunda, 2025 sonu itibarıyla 50 doların aşılması ve yeni rekorların gelmesi bekleniyor.