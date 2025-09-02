ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri değerli metaller piyasasında ralliye yol açtı. Ons gümüş 2011’den bu yana ilk kez 40 doların üzerine çıkarken, gram altın da tüm zamanların rekorunu kırdı. Gümüş gram fiyatı, bu yıl altından daha fazla kazandırdı.

Gümüşte 14 yılın rekoru

Ons gümüş bugün 40,75 dolardan işlem görüyor. 2011’den bu yana ilk kez bu seviyeye ulaşan gümüş, yatırımcısına 14 yılın en yüksek değerini sağladı.

Gram gümüş ve gram altın performansı

2025 yılında gram gümüş ve gram altın değerli metaller arasında yatırımcıların dikkatini çekiyor:

Gram gümüş : Yıl başında 34 TL iken, bugün 53,88 TL’den işlem görüyor. Yüzde 58 değer kazandı.

Gram altın: Yıl başında 2.984 TL seviyesindeydi, bugün 4.642 TL ile tüm zamanların rekorunu gördü. Şu an ise 4.624 TL civarında işlem görüyor.

Gümüş altını solladı

Yıl başından bu yana gram gümüş yüzde 58 değer kazanırken, gram altın yüzde 55 artış gösterdi. Böylece gümüş, altından daha fazla kazandırarak yatırımcılar için öne çıktı.