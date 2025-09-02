1 Eylül Kiraz’ın kurtuluş günü, ilçe genelinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Gün boyu süren programlarda hem tarihi gün anıldı hem de ilçeye kazandırılan yeni projelerin açılışı yapıldı.

Ferdi Zeyrek Parkı hizmete açıldı

Kutlamaların ilk durağı, Kiraz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mimar Ferdi Zeyrek Parkı oldu. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Parkın açılışında İzmir Büyükşehir Belediyesi Konaklı Köyü Kadın Tiyatrosu ve Ürkmez Kadın Tiyatrosu ekipleri, Başkan Tugay’ı pankartlarla karşıladı.

Tugay: “Çocukların sesi mahalleye mutluluk getirir”

Açılışta konuşan Başkan Tugay, çocuk parklarının önemine dikkat çekerek, “Çocuk parkları, yeşil alanlar, cıvıl cıvıl seslerin yükseldiği alanlar özlem duyduğumuz yerler. Böyle güzel tesisler mahalleye canlılık katıyor, insanlara mutluluk veriyor. Bugün burada çok güzel düzenlenmiş bir park görüyorum” dedi.

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i de anan Tugay, “Çok kısa sürede büyük bir başarı kazanmış, çocukları çok seven, güler yüzlü bir insandı. Onun adının bu parkta yaşatılması çok anlamlı. Bizler de görev süremiz sonunda geride güzel bir isim bırakabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.

“Ferdi Başkan hepimizin kalbinde yaşıyor”

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise, “Ferdi Başkan sadece bir belediye başkanı değildi; halkıyla bütünleşmiş, memleketini seven bir insandı. Onun adını bu parkta yaşatmak hem vefa borcumuz hem de gelecek nesillere örnek bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

Beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek park hizmete açıldı. Törenin sonunda barışın simgesi olan beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.

Başkan Tugay’dan yoğun mesai

Başkan Tugay, açılışın ardından ilçede kurulan tarım ve sanayi fuarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Çiftçilerle sohbet eden Tugay, traktör de kullanarak renkli anlar yaşattı.

Kiraz’daki programlarını sürdüren Başkan Tugay, son olarak Zübeyde Hanım Anne Evi’nin açılışına katıldı. Açılışlar ve kutlamalar, ilçede birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdi.