İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “yüksek karlı gizli fon” davasında savcı, tutuklu sanık Seçil Erzan hakkında 362 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava kapsamında Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu için beraat istendi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Seçil Erzan hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Erzan’ın dava sürecinde farklı beyanlarda bulunduğu, ilk aşamada fon vaadini kabul ettiği ancak sonraki duruşmalarda savunmasını değiştirdiği belirtildi.

362 yıl hapis talebi

Savcı, Seçil Erzan’ın 35 müştekiye yönelik 26 ayrı eyleminden 10’unu “zincirleme” dolandırıcılık kapsamında değerlendirerek, toplamda 345 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca 5 müştekiye yönelik “özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl, Fatih Terim’e yönelik “güveni kötüye kullanma” suçundan ise 2 yıl hapis talep edildi.

Milyonlarca dolarlık mağduriyet

Müştekiler arasında dikkat çeken isimler ve verdikleri miktarlar şöyle:

Emre Belözoğlu: 7,5 milyon dolar

İsmail İbrahim Çağlar: 4,292 milyon dolar

Mert Zeydanlı: 2,72 milyon dolar

Fernando Muslera: 500 bin dolar

İnci Çeviker: 2,198 milyon dolar

Selçuk İnan: 1,535 milyon dolar

Beraat talep edilen sanıklar

Savcı, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat talep etti.

Para akışı ve sistem yapısı

Mütalaada, Seçil Erzan’ın sisteme para akışı sağladığı, yatırımcıların yatırımlarının önceki yatırımcılara aktarıldığı ve piramitsel yapı oluştuğu belirtildi. Savcı, bu sistemin yatırım değil “başkalarının kullanımına dönüştürülmüş” bir yapı olduğunu vurguladı.

Mahkeme kararını erteledi

Mahkeme, Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bireysel Emeklilik hesabındaki yaklaşık 1 milyon TL’ye el konulmasına hükmetti. Mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.