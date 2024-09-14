Gümüşhane’den Bayburt’a seyir halinde olan 61 DS 535 plakalı otomobil, Vauk Dağı Güvercinlik köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Araç sürücüsü Hasan Özdemir ve beraberindeki eşi Tuğba Demirkıran Özdemir ile kızları B.N.Ö. kazada hafif yaralandı.

İlk müdahale sağlık ekiplerinden

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk etti. Yapılan kontrollerde yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölge güvenliği sağlandı

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak, olay yerinde trafik kontrollü şekilde sağlandı. Sürücülerin bölgedeki olası yol koşullarına dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürerken, yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.