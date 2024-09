Troy: Fall of a City Tarihin en büyük aşk hikayelerinden biri olan Paris ve Helen’in destansı aşkını konu alan bu yapım, savaşın ortasında filizlenen büyük bir aşkı gözler önüne seriyor.

One Day Zamanın ötesinde bir aşk hikayesini anlatan "One Day", aynı günü farklı yıllarda yaşayan iki insanın hayatlarını ve aşklarını keşfetmelerini konu alıyor. Romantizm ve zamanın iç içe geçtiği sürükleyici bir dizi.

Emily in Paris Paris’e taşınan genç bir kadının yeni hayatında karşılaştığı aşk ve maceraları konu alan bu dizi, romantik komedi severler için harika bir seçenek. Paris'in büyülü atmosferiyle birlikte aşkın her yönü işleniyor.

My Love from the Star

Dünyaya 400 yıl önce gelen bir uzaylı ile popüler bir aktrisin aşkını anlatan bu dizi, fantastik ögelerle dolu romantik bir hikaye sunuyor. Farklı dünyaların birleştiği bu aşk hikayesi, izleyicilere sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.