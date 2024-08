Gümüşlük Müzik Festivali’nde Ilya Itin Ve Lorenzo Di Bella Rüzgarı

Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Rus piyanist Ilya Itin ve İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella’yı ağırladı. Festivalin tarihi mekanı Antik Taş Ocağı’nda sanatseverler, unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı.

Heyecan verici bir performans

Daily Telegraph Londra tarafından “nadir ve heyecan verici” olarak tanımlanan Rus piyanist Ilya Itin, Gümüşlük Müzik Festivali’nde klasik müzikseverlerle buluştu. Daha önce de birçok kez festivalin konuğu olan Itin, bu kez de Bodrumlu sanatseverleri büyüledi.

Festivalin TAŞTA konsepti kapsamında 25 asırlık Antik Taş Ocağı’nda sahne alan Ilya Itin, ilk olarak C. Debussy’nin “Claire de Lune” ve “12 Preludes book 2 L.123” başlıklı eserlerini seslendirdi. Ardından F. Chopin’in “24 Preludes, Op. 28” yapıtını izleyicilerin beğenisine sundu. Gecenin finalinde ise S. Rachmaninoff ve F. Chopin’den eserlerle bis yaptı. Konserin sonunda, festivalin sanat danışmanı Piyanist Gülsin Onay tarafından Itin’e teşekkür plaketi takdim edildi.

İtalyan zarafeti Gümüşlük’te

Ilya Itin’in konserinin ardından Gümüşlük sahnesi, “Heyecan verici sofistike bir müzisyen” olarak adlandırılan İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella’yı ağırladı. Antik Taş Ocağı’ndaki günbatımının büyüleyici atmosferi eşliğinde sahneye çıkan Di Bella, izleyicileri etkileyici bir performansla selamladı.

Lorenzo Di Bella, J.S. Bach’tan “Leveque: Sheep may safely graze, BWV 208” adlı eseriyle başladığı konserine, F. Chopin’in “Scherzo No. 2, Op. 31” ve F. Schubert’in “Impromptu No. 4, Op. 90” eserleriyle devam etti. Sanatçı, Chopin’in “Balad No. 1 Sol minör, Op. 23” ve “Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante Op.22” eserlerini de seslendirdi. Konserin sonunda izleyicilerin yoğun alkışları arasında sahneye dönen Di Bella, F. Liszt’ten “Réminiscencesde Norma, S.394” ve Chopin’in “Nocturne do diyez minor” gibi eserlerle bis yaptı.

Sanat yönetmenine sürpriz doğum günü kutlaması

Konserlerin ardından festivalin sanat yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu için küçük bir doğum günü partisi düzenlendi. Genç piyanist İlyun Bürkev, klasikleşmiş “Happy Birthday to you” şarkısını seslendirirken, Lorenzo Di Bella, Olivier Moulin ve Gülsin Onay da piyanonun başında yer alarak kutlamaya katıldı.