Türkiye'nin genç nüfus oranının gelecekte önemli bir azalma göstereceği ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden elde edilen projeksiyonlara göre, ülkenin genç nüfus oranı 2050 ve 2100 yıllarında yüzde 10'un altına inebilir. Bu durum, Türkiye'nin demografik yapısında köklü değişikliklere işaret ediyor.

Genç nüfus oranı dünya ve Türkiye'de

2023 yılı itibarıyla dünya nüfusu 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplanırken, bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873’ü 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşuyor. Türkiye'nin toplam nüfusu ise geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olarak belirlenmiş, bu nüfusun 12 milyon 872 bin 39'u gençlerden oluşmuştur.

Türkiye, genç nüfus oranında yüzde 15,1 ile dünya ortalamasının biraz altında kalıyor. Dünya genelinde genç nüfus oranı ortalama yüzde 15,5 olarak hesaplanırken, en yüksek oran yüzde 24,1 ile Suriye'de, en düşük oran ise yüzde 6,8 ile Ukrayna'da gözlemlenmiştir.

2050 ve 2100 yılı için projeksiyonlar

TÜİK’in hazırladığı üç farklı senaryo doğrultusunda, Türkiye'nin genç nüfus oranında ciddi bir azalma bekleniyor.

Ana senaryo: 2050 yılı itibarıyla genç nüfusun yaklaşık 9,1 milyon olması ve toplam nüfus içerisindeki oranının yüzde 9,66'ya düşmesi öngörülüyor. 2100 yılında ise genç nüfusun 7,3 milyon seviyesine gerilemesi ve oranının yüzde 9,55'e düşmesi tahmin ediliyor.

Düşük senaryo: 2050'de genç nüfusun 8,3 milyona gerilemesi ve oranının yüzde 9,29'a düşmesi beklenirken, 2100 yılında genç nüfusun 3,9 milyona inmesi ve oranının yüzde 7,2'ye kadar düşmesi öngörülüyor.

Yüksek senaryo: 2050 yılında genç nüfusun 9,9 milyon olması ve oranının yüzde 10,03'te kalması tahmin ediliyor. 2100 yılında ise genç nüfusun 11,5 milyon seviyesine çıkması ve oranının yüzde 11,43 olarak kalması öngörülüyor.