Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından, kilogram başına düşen fiyatlar önemli bir artış kaydetti. Bugünün en yüksek seviyesi 2 milyon 645 bin lirayı gördü.

Günlük fiyat değişimleri

Altın fiyatları, güne 2 milyon 623 bin 890 lira seviyesinde başladıktan sonra gün içinde dalgalanarak en yüksek 2 milyon 645 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda ise fiyatlar, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak kilogram başına 2 milyon 642 bin 100 liraya ulaştı.

İşlem hacmi ve miktarı

Kıymetli madenler piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 61 bin 608,75 lira olarak gerçekleşirken, altın için işlem miktarı ise 739,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 975 milyon 320 bin 702,79 lira olarak kaydedildi.

En fazla işlem yapan kurumlar

Gün içinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler öne çıktı. Bu kurumlar, altın piyasasında aktif rol oynayan başlıca isimler olarak dikkat çekti.