Ünlü model ve oyuncu Günay Musayeva, dört ay süren yoğun dizi çekimlerinin ardından Meksika'da kendini ödüllendirdi. Rus dizisi **"Yakın Mutluluk"**un İstanbul'daki çekimlerini tamamlayan Musayeva, tatiliyle adeta stres attı.

Setlerin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmeyi tercih eden güzel model, tatil boyunca fit görüntüsüyle dikkat çekti ve sosyal medyada takipçilerinden büyük beğeni topladı. Musayeva'nın bu keyifli kaçamağı, hem fiziksel hem de zihinsel olarak enerji toplaması için ideal bir fırsat oldu.