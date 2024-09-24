Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak Efeler Ligi takımları arasında düzenlediği voleybol turnuvası, yarın İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nde başlıyor. 10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk gün saat 14.00'te İzmir’in iki temsilcisi Arkas Spor ve Altekma karşı karşıya gelecek.

Balkan Kupası’nı kazanarak Challenge Cup'ta mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor ve yenilenen kadrosuyla Efeler Ligi’ne geri dönen Altekma, sezon öncesi ilk ciddi sınavlarını bu turnuvada verecek. Geçtiğimiz hafta TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası’nı kazanan Ziraat Bankkart, İzmir’de de kupa için mücadele edecek.

Üç gün sürecek turnuvanın ikinci günü, 26 Eylül Perşembe saat 14.00’te Arkas Spor ile Ziraat Bankkart karşılaşacak. Son maç ise 27 Eylül Cuma günü saat 16.30’da Altekma ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak. Turnuvayı birinci sırada tamamlayacak takım şampiyonluk kupasını kazanacak.

İzmirli voleybolseverler, yaz döneminde voleybol özlemlerini gidermek için bu heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak tribünden izleyebilecekler.