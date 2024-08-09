Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının son hafta performansları, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin konumunu doğrudan etkiledi. Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille karşısında deplasmanda 2-1’lik mağlubiyet alması ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde Rapid Wien’e kendi sahasında 1-0 yenilmesi, ülke puanında önemli bir kayba neden oldu. Buna karşın UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia’yı deplasmanda 1-0 yenerek Türkiye'ye bir nebze moral kazandırdı.

Zorlu rekabet: Türkiye ve Çekya

Geçtiğimiz sezon UEFA sıralamasında 3 basamak birden yükselen Türkiye, bu sezonun başında Çekya ile 9. sıra için kıyasıya bir rekabete girdi. Ancak, son alınan sonuçlarla Türkiye, toplamda 35.000 puanla 10. sıraya geriledi. Çekya ise 35.350 puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa'daki pozisyonunu kaybetmemek için daha fazla galibiyete ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kritik maçları

Yeni sezonda Türkiye’nin puan tablosunda yukarılara tırmanabilmesi için gözler Galatasaray ve Beşiktaş’a çevrildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turuna hazırlanırken, Beşiktaş da Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off maçları oynayacak. Bu maçlardan alınacak her galibiyet ve üst tura geçiş, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yerini sağlamlaştırabilir.

Puan tablosu: İlk 10 ülke

Son güncellemeyle birlikte UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 şu şekilde şekillendi:

İngiltere - 89.160 İtalya - 79.106 İspanya - 73.989 Almanya - 71.660 Fransa - 57.879 Hollanda - 54.483 Portekiz - 49.516 Belçika - 43.200 Çekya - 35.350 Türkiye - 35.000