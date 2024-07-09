MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 10 helikopter ile 8 uçak, karadan 119 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer, 400 personel ve bazı sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda itfaiye ekipleri destek veriyor.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmasını takip etti.

- Muğla Valisi İdris Akbıyık da bölgeye geldi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracında yangındaki son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, yılın en ciddi yangınlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Yangın söndürme çalışmasına Muğla Orman Bölge, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Milas Belediyesi ile özel sektörlerin destek verdiğini belirten Akbıyık, "Yangını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Yangında görev yapanları tebrik ediyorum." dedi.

Şu anda yerleşim yeri için bir tehlike bulunmadığını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Yangın tam olarak kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının yayılması engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz araçlarımız çalışacak. Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar, itfaiye hortumlarını taşıdı. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Havadan karadan gayret devam ediyor. Yangında 18 hava aracımız, 119 karadan arazözler ile belediyelerden gelen itfaiyelerimiz destek veriyor. Ağırlıklı orman personelimiz olmak üzere yaklaşık 400 personelimiz burada görev yapıyor. Çalışmalar sabaha kadar devam edecek, kontrol altına alacağız. Milletimize, Bodrum'a, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diliyorum."

Kaymakam Çit de gazetecilere, ekiplerin tüm imkanlarla yangına müdahalede bulunduğunu söyledi.

Çit, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, etrafı epey çevrildi. Yangının Pınarlıbelen ve Etrim mahallelerimize sıçramaması için çabalarımız devam ediyor. Orman teşkilatımızın hava araçlarının çok iyi seviyeye geldiğini gördük. Soğutma çalışmaları bittikten sonra jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yürütecek." dedi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşandığını kaydetti.

Mandalinci, "Yaklaşık 250 sortinin üzerinde bir sorti ile yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgenin hem dağlık olması hem de rüzgarın çok değişken yönlerden esmesi nedeniyle yangın yer yer kontrolden çıkıp tekrar büyüme eğilimi gösteriyor. Bir metrekare ormanlık alanı kaybetmemek için etkin çalışmamız sürüyor." diye konuştu.



