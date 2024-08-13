Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyünde düzenlenen bir kır düğününde, havaya ateş açan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Düğün eğlencesinde tehlikeli anlar

Düğün sırasında, davetliler tarafından havaya ateş açılması çevrede panik ve rahatsızlığa neden olmuştu. Bir cep telefonu görüntüsünde, aniden ateşlenen silah seslerinden korkan bir çocuğun kulaklarını kapatarak ortamdan kaçtığı anlar kaydedilmişti. Bu görüntüler, jandarma ekiplerinin olay yerini tespit etmesine yardımcı oldu.

Ele geçirilen malzemeler

Jandarma ekipleri, havaya ateş açan şahısların S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğunu belirledi. Bu dört kişi, olay sonrası yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların adreslerine yapılan baskınlarda, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 35 av tüfeği mermisi ve 178 kaçak sigara ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor.