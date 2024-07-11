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Yapılan aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı O.S'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

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