EDİRNE (AA) - Edirne'de, Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.



Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz G'yi merkeze bağlı Elçili köyünde yakaladı.

Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, adliyeye sevk edildi.

Yavuz G, savcılık sorgusu ardından savcılık talimatıyla soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a götürülmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.