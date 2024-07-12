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Ekipler, gölette yaptıkları aramada yaşlı adamın cesedine ulaştı.

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Yalçın'ın, Gölova Göleti'ne sürüklendiği ihtimali üzerine Sivas, Malatya ve Samsun'dan su altı arama ve kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Ekipler, kanalda yaptıkları aramada, Yalçın'ın tekerlekli sandalyesine ulaştı.

Köyün yakınlarındaki sulama kanalı yanında Yalçın'ın kıyafetlerine rastlanılması ve boğulma ihtimali üzerine olay yerine AFAD ekipleri gönderildi.

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