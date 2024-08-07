Sabah saat 07.30'da Sirena Marine'nin Yalova-Bursa karayolu üzerindeki fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yoğun dumanlar yükselmeye başlayınca, yangına müdahale için acil durum ekipleri hızla harekete geçti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi

Kısa süre önce ek tesis yapılan fabrikanın eski binasında çıkan yangının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin ünlü marka teknelerinin üretildiği ve birçok ülkeye pazarlandığı bu fabrikadaki yangın, büyük bir endişe yarattı.

70 personel yangına müdahale etti

AFAD ekipleri, 20 itfaiye aracı ve 70 personel ile yangına müdahale etti. Yangının büyümesini engellemek ve fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek için ekipler büyük çaba sarf etti. Yangın, yoğun çalışmalar sonucunda 4,5 saat sonra kontrol altına alındı.