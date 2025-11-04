Avustralya hükümeti, enerji kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen yeni bir programı duyurdu. “Solar Sharer” adı verilen girişim kapsamında, akıllı sayacı bulunan haneler günde 3 saat ücretsiz elektrik kullanabilecek.

Güneş panelleri olmayanlar da yararlanabilecek

Programın dikkat çeken yönü, güneş paneli bulunmayan evlerin de bu uygulamadan faydalanabilecek olması. Böylece ülke genelinde güneş enerjisi üretiminden elde edilen fazla elektrik, akıllı şebekeler aracılığıyla tüketicilere yönlendirilecek.

Uygulama, gelecek yıl Temmuz ayında başlayacak ve ilk etapta Yeni Güney Galler, Güneydoğu Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde hayata geçirilecek. Diğer bölgelerin ise 2027 yılı itibarıyla sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Amaç: Pik saat yoğunluğunu azaltmak

The Guardian’ın haberine göre, Avustralya’da şu anda 4 milyondan fazla güneş paneli kurulumu bulunuyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde enerji fazlası, akşam saatlerinde ise yüksek talep yaratıyor.

Yeni sistem, vatandaşların çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima ve elektrikli araçlarını günün güneşli saatlerinde çalıştırmasını teşvik ediyor. Böylece hem enerji israfı önlenecek hem de akşam saatlerindeki yüksek fiyat baskısı azaltılacak.

Enerji dönüşümünde yeni adım

Program, Avustralya'nın yenilenebilir enerjiye geçiş stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Hükümet, güneş enerjisinden elde edilen fazla elektriği verimli kullanarak hem karbon salımını azaltmayı hem de tüketicilerin enerji faturalarını düşürmeyi amaçlıyor.