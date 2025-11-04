UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam Prag’da! Slavia Prag ile Arsenal, Fortuna Arena’da karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği Slavia Prag Arsenal maçı canlı nereden izlenir, şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda sorularının yanıtı belli oldu.

SLAVIA PRAG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam futbol şöleni yaşanacak.

E Grubu’nun dördüncü hafta karşılaşmasında Slavia Prag ile Arsenal, Çekya’nın başkenti Prag’daki Fortuna Arena’da karşı karşıya geliyor.

Maç, 2 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak.

Yaklaşık 20 bin seyirci kapasiteli statta oynanacak mücadeleye büyük ilgi var.

SLAVIA PRAG ARSENAL HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Slavia Prag Arsenal maçı Türkiye’de sadece Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT’nin dijital platformu olan Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarına sahip tek resmi platform durumunda.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Tabii üyeliği oluşturarak canlı yayını web sitesi veya mobil uygulama üzerinden takip edebilir.

Karşılaşma, HD kalitede ve kesintisiz canlı akış ile futbolseverlerle buluşacak.

SLAVIA PRAG ARSENAL CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçte üç yapan Arsenal, 9 puan ve +8 averajla lider durumda.

Londra ekibi son maçında Atlético Madrid’i 4-0 mağlup etmişti.

Slavia Prag ise henüz galibiyet alamasa da Atalanta deplasmanında aldığı 0-0 beraberlik ile dirençli bir performans sergiledi.

Çek Ligi’nde yenilgisiz lider konumda bulunan kırmızı-beyazlılar, kendi sahasında Arsenal’e sürpriz yapma hedefinde.

SLAVIA PRAG ARSENAL MAÇI İLK 11’LER

Slavia Prag 11: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Mbodji, Sadilek; Provod; Chorý, Sanyang

Arsenal 11: David Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Gabriel; Mikel Merino, Nørgaard, Rice; Saka, Nwaneri, Trossard

Her iki takım da ideal kadrolarıyla sahada olacak. Arsenal’de teknik direktör Mikel Arteta, hücum hattında Saka ve Trossard ikilisine güveniyor.

YABANCI KANALLARDA ŞİFRESİZ YAYIN

Slavia Prag Arsenal maçı, bazı ülkelerde şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte resmi yayıncılar:

ABD: Paramount+

Almanya: DAZN

Avusturya: Sky Sport Austria 4

Azerbaycan: TV NET

Norveç: TV2 Play

Türkiye’de ise yalnızca Tabii Spor üzerinden izlenebilecek.

TRT SPOR MAÇI YAYINLIYOR MU?

Slavia Prag Arsenal maçı TRT Spor ekranlarında yayınlanmayacak.

TRT’nin yayın akışında bu karşılaşma bulunmuyor.

Maçın Türkiye’deki tek yayın adresi Tabii Spor platformudur.

SLAVİA PRAG ARSENAL KAÇAK YAYIN DİKKAT!

İnternette yer alan kaçak maç yayın linkleri, hem yasa dışı hem de güvenlik riski taşıyor. Bu tür siteler telif haklarını ihlal eder ve kullanıcıların kişisel bilgilerini tehlikeye atabilir.

Slavia Prag Arsenal maçını izlemek isteyen futbolseverler, sadece resmi yayıncı Tabii Spor’u tercih etmelidir.

Platform, UEFA’nın yetkili yayın partneri olarak maçı HD kalitede ve kesintisiz sunmaktadır.