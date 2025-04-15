Sözcü'nün haberine göre Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran’ın 3 Mayıs Türkçüler Günü’nde İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi. Resmi açıklamanın yakında yapılması bekleniyor.

3 Mayıs’ta İYİ Parti'ye katılacakları iddia edildi

Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanları Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran’ın İYİ Parti’ye katılacağı iddia edildi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu üç ismin katılımı 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde yapılacak etkinlik kapsamında gerçekleşecek.

Söz konusu katılımın İYİ Parti tarafından resmi olarak önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Katılım töreninin detayları ise henüz açıklanmadı.

Düğünde bir araya geldiler

İddialara göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile partinin kurucularından Oğuzhan Türk’ün düğününde bir araya gelen Satılmış, Kaya ve Başaran’ın partide aktif rol üstlenmeleri gündemde. Görüşmenin ardından 3 ismin partiye geçeceği öne sürüldü.

Sinan Ateş davasını birlikte izlemişlerdi

Atilla Kaya, Suat Başaran ve Alişan Satılmış, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasını da İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile birlikte takip etmişti.

Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleşen duruşma, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.