İzmir’deki 4 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar 3 aktif fay hattına dikkat çekti. Orta büyüklükteki depremler için “sürekli tehlike” uyarısı yapıldı.

İzmir açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi çevresinde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 02:18’de yaşanan sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 7.28 kilometre olarak açıkladı.

Depremin merkez üssünün Karaburun ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Kandilli’den farklı açıklama geldi

Depremle ilgili bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli, depremin merkezini İzmir Körfezi olarak duyurdu. Büyüklüğü 3,9; derinliği ise 14,1 kilometre olarak kaydedildi. Depremin saati ise AFAD ile aynı olarak bildirildi.

Bektaş: “İzmir üç aktif fay hattının ortasında”

Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, İzmir’in üç aktif fay hattı arasında yer aldığını vurguladı. Harita eşliğinde yaptığı paylaşımda mikro depremlerin dağılımına dikkat çekti.

Bektaş, “Deprem parametreleri zamana bağlı değişir. Orta büyüklükteki depremler İzmir ve çevresi için her zaman potansiyel tehlike arz eder” ifadesini kullandı.

Manisa’dan da hissedildi

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, depremin yalnızca İzmir’de değil, çevre illerde de hissedildiğini bildirdi. Özellikle Manisa’da kısa süreli sarsıntıların hissedildiği ifade edildi.