Ege TV ekranlarında Kemal Karataş’ın moderatörlüğünde yayınlanan "Gündoğdu Meydanı" programında, Karne Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu ve Genel Yayın Yönetmeni Oya Pardak, gündemdeki sıcak konuları masaya yatırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’nın görevden ayrılıp ayrılmayacağına dair iddialar üzerine yoğunlaşan programda, Tunç Soyer'in yönetimi, yerel yönetim sorunları ve gazetecilik ahlakı üzerine çarpıcı yorumlar yapıldı. Gündoğdu, Soyer'in başarısızlıklarına değinirken, gazetecilik camiasındaki iç çatışmalara ve iş etiğine de dikkat çekti.

Bizi içerden tehdit ediyorlar

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin, sahibi olduğu günlük yayınlanan gazeteyi satmak istemesi hakkında bilinmeyen yönleri aktaran Gündoğdu, “Bunu buraya cemiyet başkanı diye oturttular. Bana geçen gün bir kınama yayınlamışlar. Dilek hanım geldiğinde dolar sanırım 12-13 liraydı cemiyetin kasasında 6 milyon para vardı. 9 Eylül Gazetesi vardı. Bin tane üyesi olan bir cemiyetin başkanı seçildi. İnanılmaz rantın döndüğü bir yerden bahsediyorum. Ben şirket sahibiyim. Hepsi ayrı anonim şirketi olmak zorunda yasa gereği. Sevgili Dilek Gappi bu akşamüstüne kadar 76 kişinin maaşını ödedim ben. Sen neyin parasını ödüyorsun? Cemiyet gazetesi bir gün bile beklemeden basın ilana girdi. Diğer gazetelerin hakkını yiyerek girdi. Bu gazete işsiz gazetecilere 6 ay, 1 sene işsizlik zamanında gelsinler çalışsınlar diye maaş verilen bir yerdi. 9 Eylül Gazetesinde son 4-5 aydır toplanıp bir grup kurmuşlar Ankara Gazeteciler Cemiyeti gazeteyi havuza atmış. Bizimkiler de aynı ahlaksızlığı yapıyor. Bizi içerden tehdit ediyorlar. Birleşmezseniz basın ilan kurumu sizi denetleyecek diyorlar. Basın ilan kurumunu arıyorum adamların haberleri bile yok böyle bir şeyden. 8 gazete birleşsinler bana satsınlar hepsini alayım dedim bende. Yok biz 7 buçuk milyona satmayız dediler. Dilek Gappi ben gazeteyi havuza atmak istiyorum diyor. Diğer 8 gazeteden 20 milyon lira para istiyor. Senin genel kurulun yetkin var mı? 800 küsür üyene sordun mu? Kimsin sen Dilek Gappi? Ben bunu yazdım diye kınama yazısı yazmışlar bana. Diğer 7 gazete ben suçluymuşum gibi hepsini aradım telefonlarımı açmadılar. Bunların gazetecilikle alakası yok. Hepsi gazetecilik üzerinden ceplerimizi nasıl doldururuz diye bakıyorlar” sözlerine yer verdi.

Atilla Sertel neden ses çıkartmıyor?

Eski Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atila Sertel’in bu konuyla ilgili neden konuşmadığını merak eden Gündoğdu, “Bunlar kılıfı hazırlamışlar. Benim için yayınladıkları kınamada ‘Gerçek dışı beyanları eshefle kınıyoruz. Biz gazeteyi satmıyoruz. Masraflar gereği basılı gazeteyi havuza atmaya karar verdik’ sözlerine yer verdiler. Her şeye konuşan Atila Sertel buna neden konuşmuyor? Buradan pay ı alacak? Bir tane siyasetçi neden bir şey demiyor? Siz gazeteci ahlakıyla yaşasanıza. Dilek Gappi bu güne kadar ne yapmış? Sen bu kurumu zarar ettirdim diyemiyorsun. Geldiği dönemde kasa olan 5 buçuk- 6 milyonun nereye gittiğini söyleyemiyorlar. Böyle gazetecilik olmaz olsun. Belediye ile işbirliği yaparsan nasıl gazetecilik yapacaksın ki? Hangi haysiyetle bunu yapacaksın?” diye konuştu.

Cemiyetin hepimize ait olduğunu hissetmek istiyoruz

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin sorunların çözümüne yönelik olarak iş yapmadı gerektiğini vurgulayan Oya Pardak, “25 yılı aşkın süredir bu cemiyete üyeyim. Bundan 30 yıl önce televizyonlarda yetiştik ve hayatımızı kurduk. Gappi benim de meslektaşım. Bir kadın gazeteci olarak sahada görev yaptık hepimiz. Bizlerin de yanında olduğunu hissetmek isterdik. Gazeteciler cemiyeti tüm gazetecilerin kurumu. Bugün Efsun Erbalaban Yılmaz bir yazı yazdı. Bu yönetim herkesin yönetimi olmalı. Kadın gazeteciler olarak da bu kurumun hepimize ait olduğunu hissetmek istiyoruz. Buranın ticari bir yapı olmadığını görmek istiyoruz. Bazı mandar açıklamalar da var. Burada aslında gazetecilerin sorunları ele alınıp daha kucaklayıcı olabilir. Ben isterim ki bir derdiniz var mı? İşbirliğine gidebilir miyiz? diye bir sorulsun” ifadelerini kullandı.

Barış Karcı istifa etti mi? Etmedi mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’nın niçin görevden ayrılıp ayrılmadığı iddiaları ile ilgili de konuşan Eyüphan Gündoğdu, “Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi dizayn etmeye çalışıyor ama burada hataları da var. Cemil tugay belediye başkanı olur olmaz. Aykut Erdoğdu gelsin dediler. Barış karcının neyi vardı? Altındaki kadroyu sakinlikle yöneten biriydi. Yerine gelen kişinin de nasıl görev yaptığını göreceğiz. Ben birkaç genel sekreter gördüm. Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu güne kadar en başarısız belediye yönetimini yaptı. Tunç Soyer döneminde geldi barış karcı ve iyi bir bürokrattı. Ben cemil tugaya da sesleniyorum. Aşırı yağmurlar gelecek diye konuşuluyor. Bizi sabah 5’ te alıp kanalizasyon çalışmalarını çekmeye götürürlerdi. İzmir’deki bütün su kanallarını bilen bir adamdır. Buraya da başarılı genel sekreterler getirilmesi gerekiyor. İnşallah bu kardeşimiz de başarılı olur. Bu akşam EBSO toplantısına katılan Barış Karcı oldu. Barış Karcı, sorusu karşısında muhabirimiz Turgay Kılıç’a bu iş biraz karışık ve henüz netleşmediği için istifa sürecini konuşmak istemediğini söylemiş. Burada farklı bir şey dönüyor olabilir. Cemil Tugay bir mesaj veriyor olabilir mi? İstanbul’a karşı bir kılıç çekme durumu olabilir mi?” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Oya Pardak, “Farklı bir planlama olabilir. İlla İzmir’den biri olması gerektiğini düşünmüyorum. Belki yurt dışından biri bile getirilebilir. Yeter ki İzmir’e farklı bir bakış açısı katsın” dedi.

Soyer siyasi bir ölüdür

Tunç Soyer’ e soruşturma konusunda da görüşlerini belirten Eyüphan Gündoğdu, “Tunç Soyer’in konuşmaları sinek vızıltısından başka bir şey değil. Hala ondan beklentisi olan gazeteciler var. Siyasi bir ölü ile hareket eden insanlar var. Tunç Soyer’den artık hiçbir şey olmaz. Kendi malını satmış, babasının mallarını satmış, Seferihisar belediyesini batırmış bir adam. 26 milyon lira para harcanıyor Tarkan konserine. Tarkan ben bir kuruş para almadım diyor ama belediyenin kasasından o kadar para çıkıyor. Sahneye harcandı bu para dediler. Sahne rüzgardan yıkıldı” açıklamalarında bulundu.