Kastamonu’da yarın beklenen şiddetli sağanak nedeniyle, il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, 1 Ekim Salı günü itibarıyla özel ve resmi tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağını açıkladı.

Valilikten yapılan duyuruda, "Meteorolojik verilere göre il genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 1 Ekim Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 Ekim tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kastamonu’da yaşanacak olumsuz hava koşullarının, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini tehdit edebileceği vurgulanırken, toplumsal hassasiyetin artırılması gerektiği belirtildi.