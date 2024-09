Ege TV ekranlarında Kemal Karataş'ın sunduğu Gündoğdu Meydanı programında, Türkiye’nin gündemindeki önemli konular mercek altına alındı. Programda Eyüphan Gündoğdu ve Oya Pardak, ülkenin sosyal ve siyasi meselelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, Özellikle Tavşantepe Köyü’nde yaşanan trajik çocuk cinayeti, anayasa değişikliği tartışmaları ve yerel siyasetteki gelişmeler öne çıktı. Gündoğdu ve Pardak, bu konular üzerinden derinlemesine analizlerde bulunarak, toplumsal ve siyasi atmosferi çizen önemli noktalara dikkat çekti.

Anaysanın 4. Maddesine dikkat çekti

Eyüphan Gündoğdu, Türkiye gündemine düşen 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürüldüğü Tavşantepe Köyü’nden bahsederek, “Yılda 8 bin çocuk ölüyor. Çocukların ölümüne neden olan her el kırılsın. Narin’in ölümü ak partiye zarar veriyor mudur? Ülkede bu tür şeyler olduğunda yayın yasağı geldi mi? Geldi. Emniyet o kadar profesyonel ki dünyanın el gelişmiş istihbaratları ile birlikteyiz. Gündemden düşmemesi için bütün kanallarda özel dedektifler falan herkes yorum yapıyor. Bunun yapılmasının sebebi anayasanın 4. Maddesi olabilir. Yayın yasağının gelmeme sebebi bu olabilir. Bu iddiayı ortaya atıyorum. Bu ülkede çocuk cinayetleri ile ilgili idam kararı ortaya çıkması ister miyiz? Ülke referanduma gitse ve bu konuyla ilgili idam kararı koyuyoruz dese referandumda ne ortaya çıkar. Hükümet şu an ortalığı izliyor. Suçluları çoktan konuşturmuşlardır. Ancak konu gündemde tutulmaya devam ediyor. Bunun sonucu 27 günde değil 2 günde çözülmüştür. Bunu yapan kimse cezası hemen verilmeli” diye konuştu.

Narin bir simge haline geldi

Oya Pardak, Narin Güran cinayeti hakkında yorumlarını belirterek, “Narin artık bir simge oldu ve çember her geçen gün daralıyor. Ancak esrarengiz bir olay haline geldi. Bu köyde her şey var ama ahlak ve vicdan yok. Bu köyde organize birtakım işler söz konusu. Narin kadar sıla bebek olayı da var. Narin olayında cinayetin çözülememesi bu konun daha da gündemde olacağını gösteriyor. Toplumdaki bu çürümüşlüğün bir an önce önüne geçilsin ve kendimizi güvende hissedelim” dedi.

"4. maddenin değişmesi mümkün değil"

HÜDA PAR Genel Başkanının anayasanın sadece 4. maddesinin değişmesini istemesini de yorumlayan Eyüphan Gündoğdu, “Saçmalamış. Böyle bir mümkün değil ama gündem değiştirmeye çalışıyorlar. 2025 yılının ilk yarısında referanduma gidileceği konuşuluyor. Kendilerini test edip ne olacağını görmek istiyorlar. Bu maddenin değişmesi mümkün değil” ifadelerine yer verdi.

"Hulisi Akar’ın haddi değil"

Hulisi Akar’ın “Eğitimde bilgi önemli değil önemli olan Allah korkusu ve utanma duygusudur” sözü üzerine de yorum yapan Gündoğdu, “Eğitimi ciddiye almamak yine gündem değiştirecek olaylardan biri diye düşünüyorum. Narin’den sonraki olay bunun üzerinden gider. Soma’daki ölen madencileri unuttuk. 50 bin kişi depremde öldü bunlar unutuldu. Tüm bunlar unutulacak algı işi bittiği zaman. Bir sonraki adıma hazırlık bunların hepsi. Bunu söylemek onun haddi değil” sözlerine yer verdi.

Pardak ise konu hakkında, “Bunu üzücü buldum. Bu toplumun daha aydınlık bir geleceğe ihtiyacı var. Bu açıklamanın ardında ne var buna bakmak lazım” dedi.

"Bu çok ayıp"

İzmir’in yerel siyaseti ve büyükşehir belediye meclisinde çıkan tartışma hakkında da konuşan Gündoğdu, “Mecliste genel başkanların konuşulmaması lazım bunun yerel siyasetle bir alakası yok. Bu çok ayıptır” açıklamasında bulundu.