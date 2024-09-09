Türkiye’de gündemi belirleyen konular arasında yer alan teğmenlerin mezuniyet töreni, Eyüphan Gündoğdu ve Oya Pardak gibi iki farklı bakış açısıyla değerlendirildi. Tören sırasında bazı teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ifadesini kullanması, siyasi ve toplumsal tartışmalara yol açtı. Bu ifadelerin nasıl algılandığı ve törenin mesajları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Eyüphan Gündoğdu, olayın iktidara karşı bir mesaj olarak değerlendirilebileceğini öne sürerken, Oya Pardak ise teğmenlerin başarısını ve genç kızlara örnek teşkil eden tavırlarını vurguladı.

O laf mezuniyet yemininde yok

Gündoğdu Meydanı isimli programın ikinci kısmında gündemi değerlendirmeye devam eden Eyüphan Gündoğdu, teğmenlerin mezuniyet töreni hakkında da, “Bu ülkedeki bazı kişiler gündem yaratmak için bunu yapıyor. Kılıçları çektiklerinde Mustafa Kemal’in askerleriyiz lafı mezuniyette aslında yok ancak bu iktidar tarafından bir mesaj olarak algılanmış. Cumhurbaşkanlığı makamına karşı yapılmış bir hareketse Mustafa Kemal’in makamına yapılmış bir saygısızlıktır. Orada binlerce mezun var. Binlerce kişinin içinde 50 kişinin bunu söylemesi manidardır” ifadelerine yer verdi.

Genç kızlara örnek olsun

Oya Pardak, “Ben bir simge olarak gördüm. Farklı bir mesaj olarak algılamadım. Bu konu gündem oldu cumhurbaşkanı da ordunun üzerinden siyasi hesap görülmeyeceğini anlatı. Kadın teğmenlerin de birincilikle bitirmiş olmaları bir övünç meselesidir. Genç kızlara örnek olacak bir davranıştır.