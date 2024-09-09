Küratörlüğünü Funda Paçacıoğlu’nun yaptığı serginin açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ile bürokratlar ve birçok sanatsever katıldı.

Ressam ve yazar Pınar Karaman ile Funda Ece’nin ile UrlaDam’daki sanat sunumunda 25 eser sergilendi. Masalsı, dokulu ve büyük boyutlu resimler çizen Pınar Karaman’ın 28.sergisi. Sanat çalışmalarını İzmir’deki Pınart Galeri’de devam eden Funda Ece’nin ise 7. karma sergisi. Funda Ece eserlerinde farklı fırça darbeleri ile doku katmanları kullanıyor. Ressamların eserleri UrlaDam’da Eylül ayının sonuna kadar görülebilecek.

1. Funda Ece

2. Funda Ece-Ercan Kesal-Pınar Karaman

3. Funda Paçacıoğlu-Lara Kılıç

4. Gül Diler,Deniz Lamby

5. Hatice Kağıtçıoğlu

6. Musa-Emine Sarı

7. Mustafa Gözlet

8. Nehir Can

9. Pınar Balkan-Pınar Karaman-Selçuk Balkan

10. Pınar İnal

11. Sinem Ülker,Özlem Akman

12. Funda-İrem Ece