Gündüz trafik kazaları İzmir’de artış gösterdi! İşte 12-18 Ağustos raporu

İzmir genelinde 12 Ağustos ile 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin detaylı rapor yayımlandı. Rapora göre, kazaların zaman dilimleri ve türleri arasındaki dağılım, şehrin trafik güvenliği açısından önemli veriler sunuyor.

Gün ışığında daha fazla kaza

Rapora göre, İzmir’deki yaralanmalı kazaların %66'sı gündüz saatlerinde gerçekleşirken, gece yaşanan kazalar oranı %34 olarak kaydedildi. Bu durum, gündüz saatlerinde trafik yoğunluğunun artması ve görsel koşulların iyiliği gibi faktörlerin, kaza oranlarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Kaza türleri ve oranları

Kazaların sebeplerine dair detaylı bir inceleme yapıldığında, ışık ihlali %3 oranında, kavşak ihlali %15 oranında, arkadan çarpma %14 oranında, yandan çarpma %37 oranında ve motosiklet kazaları %61 oranında yer aldı. Bu veriler, özellikle motosiklet kazalarının ve yandan çarpma olaylarının dikkat çekici seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor.

Işık ihlali: Trafik ışıklarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalar %3 oranında.

Trafik ışıklarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalar %3 oranında. Kavşak ihlali: Kavşaklarda kurallara uyulmaması %15 oranında bir kaza nedenini oluşturuyor.

Kavşaklarda kurallara uyulmaması %15 oranında bir kaza nedenini oluşturuyor. Arkadan çarpma: %14 oranında görülen arkadan çarpma kazaları, özellikle fren mesafesinin göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor olabilir.

%14 oranında görülen arkadan çarpma kazaları, özellikle fren mesafesinin göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yandan çarpma: En yüksek oranla, %37’lik bir orana sahip olan yandan çarpma kazaları, çoğunlukla dikkatsizlik veya hız yapma nedeniyle meydana geliyor.

En yüksek oranla, %37’lik bir orana sahip olan yandan çarpma kazaları, çoğunlukla dikkatsizlik veya hız yapma nedeniyle meydana geliyor. Motosiklet kazaları: Motosiklet kazaları %61 gibi yüksek bir oranla en fazla görülen kaza türü olarak öne çıkıyor.

Motosiklet kazaları %61 gibi yüksek bir oranla en fazla görülen kaza türü olarak öne çıkıyor. Yaya kazaları: Yaya kazaları %13 oranında, genellikle yaya geçitlerinde yaşanan aksaklıklar sonucu meydana geliyor.

Yaya kazaları %13 oranında, genellikle yaya geçitlerinde yaşanan aksaklıklar sonucu meydana geliyor. Diğer kazalar: %26 oranındaki diğer kazalar, çeşitli nedenlerden kaynaklanan farklı türde trafik kazalarını içeriyor.