Türk pop müziğinin yükselen yıldızı Güneş, 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 22:00’de Hangout PSM sahnesinde unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Kendine özgü tarzı ve hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Güneş, dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak.

Enerjisi yüksek sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen parçalarının yanı sıra sürprizlerle dolu bir repertuvar sunacak. Pop müziğin en güçlü seslerinden biri olan Güneş, sevenleriyle birlikte müziğin ritmini hissettirecek.