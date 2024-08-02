KAUST'tan bilim insanları, güneş enerjisinden yararlanarak havadaki suyu çıkaran yeni bir sistem geliştirdi. Sistem, emici bir malzeme kullanarak havadaki suyu topluyor ve güneş ışığından gelen ısıyı kullanarak bu suyu kapalı bir hazneye yönlendiriyor. İki aşamalı bu süreç, herhangi bir manuel müdahale gerektirmeden otomatik olarak çalışıyor.

Doğal süreçlerden ilham alındı

Projeyi yöneten Kaijie Yang, ilham kaynaklarının doğal süreçler olduğunu belirtti. Özellikle bitkilerin suyu köklerden yapraklara taşıma yöntemlerinden esinlendiklerini vurguladı. Sistem, açık ve kapalı alanlar arasında bir köprü oluşturarak çevreden suyu çekip tatlı su üretim sürecini gerçekleştiriyor.

Yüksek verimlilik ve düşük maliyet

Sistem, her gün metrekare başına 2 ila 3 litre su üretme kapasitesine sahip. Bu su, içme suyu olarak kullanılabileceği gibi tarım için de değerlendirilebiliyor. Araştırmacılar, sistemin Çin lahanası ve çöl ağaçlarını sulamak için de kullanılabileceğini gösterdi. Pasif bir teknik olan bu sistem, bakım gerektirmeden birkaç hafta boyunca sürekli olarak çalışabiliyor. Ayrıca, düşük maliyetli malzemeler kullanılarak işletme maliyetleri de azaltıldı.

Mali yönü ve uygulama alanları

KAUST araştırmacısı Qiaoqiang Gan, kullanılan malzemelerin düşük maliyetli ve erişilebilir olduğunu belirtti. Bu özellikler, cihazın düşük gelirli bölgelerde büyük ölçekli uygulamalar için uygun olduğunu gösteriyor. Çalışma, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı ve bu yenilikçi teknolojinin su kıtlığı sorunlarına çözüm olabileceği vurgulandı.

Diğer su hasadı teknolojileri

Bu buluş, iklim değişikliğinin neden olduğu su kıtlığına karşı geliştirilen yeni teknolojiler arasında yer alıyor. Haziranda, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, havadan içilebilir su elde edebilen su emici "kanatçıklar" tanıttı. Ayrıca, geçen ay NASA, idrarı içme suyuna dönüştüren bir uzay giysisi tasarımını duyurdu.