Güneş tutulmaları, enerjinin güçlü olduğu ve niyetlerin yoğunlaştığı dönemler olarak bilinir. Bu dönemde yapılan ritüellerin etkisi, hem bolluk hem de bereketi çekmek açısından olumlu sonuçlar doğurabilir.

İşte bu özel güne uygun bir bolluk ve bereket ritüeli:

Gereken malzemeler:

Bir parça kumaş (rengi önemli değil)

Bir tutam pirinç

Bir tutam yeşil mercimek

Bir tutam tarçın

Bir adet defne yaprağı

Kurşun kalem

Mıknatıs

Adım adım ritüel:

Kumaş Parçası:

İstediğiniz renkte bir kumaş parçası alın. Bu kumaş, tüm malzemeleri toplayacağınız yer olacak. Pirinci Ekleme:

Bir tutam pirinci kumaşın içine koyun. Pirinci koyarken, "Bolluğa ve berekete niyet ediyorum" diyerek bu niyetle doldurun. Yeşil Mercimek:

Ardından bir tutam yeşil mercimek ekleyin ve "Hayatımda her şey daim olsun" diyerek yaşamınıza sürekli bereket ve bolluk akışını çekin. Tembellikten nasıl kurtuluruz? Tarçın:

Bir tutam tarçın ekleyin. Tarçın, enerjinizi yükseltir ve negatif enerjiyi pozitife çevirir. Bu aşamada tarçını eklerken, güçlü enerjilere açık olduğunuzu hissedin. Defne Yaprağı:

Bir adet defne yaprağı yerleştirin. Defne yaprağı, başarı, zarafet ve görkemi temsil eder. Bu yaprağın üzerine, kurşun kalem kullanarak dileklerinizi yazın. Frekansı yüksek olduğu düşünülen kurşun kalem ile dileklerinizi yazarak enerjiyi yoğunlaştırın. 777 Sembolü ve Mıknatıs:

Defne yaprağına dileklerinizi yazdıktan sonra 3 kez "7 7 7" yazın. Bu sayı dizilimi, güzellikleri kabul etme ve enerjiyi çekme niyetini taşır. Ardından, çekim gücünü artırmak için bir mıknatıs ekleyin. Bağlama ve Dualar:

Tüm malzemeleri kumaşın içinde toplayın ve bağlayın. Ritüelin sonunda dileklerinizi dileyip dualarınızı edin. İnancınıza sığınarak, güzellikleri ve bolluğu hayatınıza çekmeye niyet edin.