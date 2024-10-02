Almanya’nın Bavyera eyaletinde yaşayan ve henüz 3 yaşında olmasına rağmen "Küçük Picasso" olarak anılan Laurent Schwarz, sanat dünyasında büyük ilgi görüyor. Laurent’in ilk eseri olan "The Fingers", bir ABD’li koleksiyoncu tarafından 290 bin Euro karşılığında satın alınmak isteniyor. Küçük ressamın annesi Lisa Schwarz, bugüne kadar yaklaşık 30 eserin koleksiyonculara satıldığını ve 20 bin kişinin eserlerini almak için sırada beklediğini belirtti.

Şimdiye kadar satılan tablolar 7-8 bin euro'ya alıcı bulmuş

Laurent’in sanat yeteneğinin İtalya'daki bir tatil sırasında keşfedildiğini söyleyen annesi Lisa, "Oğlum sabahları uyanır uyanmaz boya ve fırça istiyor. Onun için evde bir atölye kurduk. Şimdiye kadar satılan tabloların her biri 7-8 bin Euro arasında alıcı buldu" dedi. Küçük ressamın geleceği için bir birikim hesabı açtıklarını ifade eden Lisa, ilk eseri Instagram’da paylaşmasının ardından New York’lu bir sanat eleştirmeninin Laurent’in yeteneğini övgüyle dile getirdiğini ekledi.