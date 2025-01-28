Güney Kore’nin Gimhae Uluslararası Havalimanı'nda, Air Busan’a ait bir uçakta yerel saatle 22:30 civarında yangın çıktığı bildirildi. Uçak, Hong Kong’a gitmek üzere kalkış için hazırlanıyordu. Yangının, uçağın kuyruk bölümünde başladığı öğrenildi.

Tahliye başarıyla gerçekleştirildi

Yangın nedeniyle uçağın içindeki 170 yolcu ve mürettebat hızla tahliye edildi. Yetkililer, tahliyenin başarıyla gerçekleştirildiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Olayın ardından güvenlik ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olay havalimanında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Havalimanı yetkilileri, yangının tamamen söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Havalimanında kısa süreli paniğe yol açtı

Yangın nedeniyle havalimanında kısa süreli bir panik yaşandı. Ancak tahliye işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve uçakta bulunan tüm yolcular güvende. Yetkililer, konuyla ilgili daha fazla bilgi sağlayacaklarını belirtti.