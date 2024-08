İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı.

Ege'nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos'tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı.

Ekipler yangınları söndürmek, insanları, doğadaki canlıları ve yeşili korumak için alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti. Yangınlar nedeniyle büyüleyici güzelliğe sahip yeşil alanlar, kara ve gri renge dönüştü.

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ormanların yanı sıra kiminin yıllarca emek verdiği zeytin ve incir ağaçları kiminin de evi ya da mahsulü yandı. Bazı hayvanların da telef olduğu yangınlarda 142 yapı zarar gördü.

Ancak dört gün sonra kontrol altına alınabilen ve binlerce hektar alana yayılan yangın insan, hayvan yaşamında ve doğada büyük bir tahribata neden oldu. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Yangında can kaybımız yok" söylemine şu sözlerle itiraz etti:

"Yangında can kaybımız yok diyorlar, nasıl can kaybımız yok? Canlı deyince insan diye algılanıyor. Binlerce ağacın, hayvanın can kaybı var. Çok can kaybımız var, ekosistemi kaybediyoruz. Büyük bir ekosistem var."

İzmir

İzmir'de Karşıyaka Yamanlar yangınında neredeyse tüm şehir duman altında kaldı. Yeşil alanların yanı sıra 16 ev yandı. Hızla büyüyen alevler Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayıldı. Yangın ancak üç gün sonra kontrol altına alındı. Yangına gece müdahalesinin sınırlı kalması kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Yangın nedeniyle Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki hayvan barınakları tahliye edildi.

Sanayi sitesine de sıçrayan yangın nedeniyle Yamanlar mevkiinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı.

"Sorun göz göre göre geldi"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, havadan müdahale gereken alanlarda gündüz boyunca etkili çalışılmamasının yangının büyümesine neden olduğunu belirtti. Tugay, “Biz sorduğumuzda rüzgâr var dendi, başka yerlerde yangın var dendi. Şu anda yaşadığımız sorun göz göre göre geldi” dedi.

Tugay yangının etkilediği alana ilişkin ise "Orman Bakanı bin 600 hektar civarında alanın yandığını söyledi. Dün bize Ormancılar Derneğinden gelen bir bilgi var. Bir harita vardı. Orada 4 bin 300 hektarlık etkilendiği görünüyordu. Herhalde tam bir değerlendirme yapılabilir durumda değil şu anda" diye konuştu.

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangını ise beş gün sürdü.

Arazinin sarp ve engebeli olması, ekiplerin mücadelesini güçleştirdi. Geniş bir alanda etkili olan yangında kızılçam ormanının yanı sıra zeytin, badem, ceviz ve kiraz gibi meyve bahçeleri de zarar gördü.

Kimi vatandaşlar emek verdiği ağaçlarının yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Alevlerin ulaştığı Karayakup Mahallesi tamamen yandı. Bölgedeki bin 440 vatandaş ile besi hayvanları tahliye edildi.

Aydın

Aydın'dan Muğla'ya gitmek isteyenlerin, yolu uzatmasına rağmen tercih ettikleri eşsiz doğasından dolayı "Yeşil yol" olarak bilinen Bozdoğan-Kavaklıdere kara yolu da alevlerle mücadelenin başka bir adresi oldu.

Bölgede 16 Ağustos'ta başlayan yangın 19 Ağustos'ta büyük oranda kontrol altına alındı. Yangından dolayı bölgede bazı evler yandı, hayvanlar telef oldu. Burada da yeşil renkler yerini griye bıraktı.

Uşak

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangında meşelik ve çam ağaçlarının olduğu alanlar yandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangında ormanlık alanlar zarar gördü.

Yangın ancak 44 saat sonra kontrol altına alınabildi.