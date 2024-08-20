Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trajik olayda, baraj gölüne düşen iki küçük kız kardeşi kurtarmak için suya giren babaanne, hastanede yaşamını yitirdi. Sedanur Karaca (5) ve ablası Hiranur Karaca'yı (8) kurtarmaya çalışan 58 yaşındaki Tenzile Karaca da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Piknik faciasıyla sonlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Kaymaz Erikli Mahallesi sınırlarında yer alan Güvercinlik Barajı'nda gerçekleşti. Yaz tatilini babaannelerinin yanında geçirmek için İzmit’ten Kandıra’ya gelen Sedanur ve Hiranur Karaca, babaanneleri Tenzile Karaca ve dedeleriyle birlikte piknik yapmak üzere baraj kenarına gitti. Torunları göl kenarında oynarken, dede malzeme almak için araçlarına yöneldi. Ancak bu sırada çocuklar dengesini kaybederek suya düştü.

Kahraman babaanne torunları için canını feda etti

Torunlarının suya düştüğünü gören Tenzile Karaca, hemen suya atlayarak onları kurtarmaya çalıştı. Ancak çocuklar gölde kayboldu, Tenzile Karaca ise boğulma tehlikesi geçirerek eşi tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tenzile Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Dalgıç ekipleri ise gölde yaptıkları arama sonucunda iki küçük kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.

İkindi namazının ardından toprağa verilecek

Sedanur ve Hiranur Karaca’nın cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Babaanne Tenzile Karaca’nın ve torunlarının cenazesi, bugün İzmit’teki Ambarcı Tepebaşı Merkez Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ambarcı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.