Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, günlerdir süren rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Sibil Çetinkaya'nın durumu takipçileri içinde sıkça merak ediliyor. Sibil Çetinkaya'nın durumu nasıl? Durumu hakkında bir açıklama geldi mi? Sibil Çetinkaya'nın hastalığı ne? İşte detaylar...

Sibil Çetinkaya hastanede tedavi görüyor

Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Günlerdir tedavi altında bulunan Çetinkaya’nın ateşi bir türlü düşmedi ve hastalığının nedeni henüz tespit edilemedi.

Fenomen isim, hastane odasından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını bilgilendirdi.

“Ateşim düşmüyor, çok yoruldum”

Sibil Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada zor bir süreçten geçtiğini ifade etti:

“Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni. Korkunç bir gece geçirdim, ateşim bir türlü düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu düşünüyorum ama sinirlerim zayıfladı. Artık damar bulamıyorlar.” Güllü'yü kendi kızı mı öldürdü? Yeni delillerle birlikte soruşturma derinleşiyor İçeriği Görüntüle

Çetinkaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Karnım çok şiş, ağrılarım dinmiyor”

Ünlü fenomen, tedavisinin 10. gününde de durumunun netleşmediğini belirtti:

“10 gün… Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun.”

Hayranları ise Çetinkaya’ya binlerce “geçmiş olsun” mesajı göndererek moral verdi.

Hastalığının nedeni araştırılıyor

Doktorlarının açıklamasına göre, Çetinkaya’nın sağlık durumu stabil ancak hastalığın kaynağı henüz belirlenemedi.

Yapılan testlerin sonucuna göre tedavi sürecinin şekilleneceği öğrenildi.