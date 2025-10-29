Muğla’nın Seydikemer ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Seydikemer’de dolu yağışı etkili oldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Yayla Bekçiler Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında başlayan dolu yağışı, yer yer yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün içinde yaptığı uyarının ardından başlayan yağış, tarım arazileri ve sokaklarda beyaz bir örtü oluşturdu.

Tarım alanları ve yollar beyaza büründü

Dolu yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, ilçe merkezinde kısa süreli trafikte aksama yaşandı. Belediye ve karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bölgede temizlik ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Yayla Bekçiler Mahallesi sakinleri, bu mevsimde görülen dolu yağışının şaşkınlık yarattığını belirtti. Vatandaşlar, “Bir anda bastırdı, her yer beyaz oldu. Sanki kış geri geldi.” ifadelerini kullandı.

Seydikemer Belediyesi ve Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle tarım alanlarında dolu nedeniyle oluşabilecek hasarlara karşı üreticilere tedbirli olunması tavsiye edildi.