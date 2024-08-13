Türkiye’de TV+’da yayımlanacak olan ve başrollerinde Luke Hemsworth ile Oscar’lı Morgan Freeman gibi isimlerin yer aldığı aksiyon filmi ‘Gunner’ın (İntikamın Yeni Adı) yayım tarihini duyurdu.

Senaryosunu, Gary Scott Thompson’ın kaleme aldığı ve emekli bir askerin, oğullarını kaçıran uyuşturucu çetesine açtığı savaşı anlatan film, 30 Ağustos’ta sadece TV+’da yayıma giriyor.

Film, emekli bir askerin (Luke Hemsworth) uyuşturucu çetesi tarafından kaçırılan iki oğlunu kurtarmak için verdiği nefes kesici mücadeleyi anlatıyor.

Aksiyon sinemasının yakın dönemindeki çarpıcı örneklerinden olan filmde, Morgan Freeman alışılmışın aksine ‘kötü karakteri’ canlandırıyor.

Filmin yönetmenliğini ise aksiyon-macera filmleriyle bilinen Dimitri Logothetis üstleniyor.

‘Gunner’ın (İntikamın Yeni Adı) fragmanı için tıklayın.