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Haftalardır temas kurduğu 30 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu geçen hafta Almanya'dan İzmir'e getiren Karşıyaka, imzayı attırmayı başardı. Almanya'da Biefeld takımında yetişen, Türkiye'de Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK, Iğdır FK ve Çorum FK formalarını giyen merkez orta saha oyuncusu, yeşil-kırmızılıların yeni sezon öncesi 9'uncu dış transferi oldu. Kariyerinde Göztepe'de 1'inci Lig'de Play-Off'ta, Manisa FK'da 2'nci Lig, Iğdır FK'da ise 3'üncü Lig'de şampiyonluklar yaşayan Hakan Barış, geçen sezon 1'inci Lig'de Çorum FK'yla Play-Off yarı finali oynayıp Süper Lig'in kapısından döndü.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı yeni sezon öncesi uzun süredir orta sahaya transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka , listesinin 1 numarasına aldığı Hakan Barış ile anlaşmaya vardı.

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