AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer alan yeni düzenleme ile, yurt dışı borçlanma yoluyla emekli olan gurbetçilere Türkiye’de hem çalışıp hem maaş alma hakkı geliyor. Ayrıca yurt dışında askerlik yapanların bu hizmetleri Türkiye’de tanınacak.

Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Yurt dışında borçlanma yoluyla emekli olan gurbetçi vatandaşlar için hazırlanan yeni düzenleme, 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor.

Mevcut yasaya göre, Türkiye’de emekli olan vatandaşlar bir işte çalıştıklarında maaşları kesilmiyor. Ancak yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanların maaş alabilmeleri için herhangi bir işte çalışmamaları gerekiyor.

Hazırlanan düzenleme ile bu mağduriyetin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Gurbetçiler, Türkiye’de çalışmaya devam ederken emekli maaşlarını da kesintisiz alabilecek.

Yıl sonuna kadar Meclis’e geliyor

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre AK Parti, söz konusu düzenlemeyi yıl sonuna kadar Meclis gündemine taşımayı planlıyor.

Bu adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesi verdiği “Yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız” sözünü hayata geçirecek.

Askerlik yapan gurbetçilere muafiyet geliyor

Düzenleme sadece emeklilikle sınırlı kalmayacak. Yurt dışında yaşayan çifte vatandaşlar için askerlikte de önemli değişiklik gündemde.

Yaşadıkları ülkelerde askerlik yapan gurbetçilerin bu hizmetlerinin Türkiye’de de tanınması için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor.

Bu değişiklik, ikili anlaşmalar çerçevesinde yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar Meclis’e sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: