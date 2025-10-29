Merkez Bankası, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Politika faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 39,50 seviyesine çekildi. Faiz indirimi sonrası yatırımcılar “Mevduat faizleri düşecek mi?” sorusuna yanıt ararken, 1 milyon liranın banka banka aylık getirisi belli oldu.

Merkez Bankası faizi düşürdü, mevduat getirisi nasıl etkilenecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Ekim ayı faiz kararını açıkladı.

Banka, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,50 seviyesine çekti.

Geçtiğimiz ay 250 baz puan indirime giderek faizi yüzde 43’ten 40,5’e çeken Merkez Bankası, böylece iki ay üst üste faiz indirimine devam etmiş oldu.

Uzmanlara göre bu indirim “sembolik” nitelikte ve mevduat getirilerinde kayda değer bir düşüş beklenmiyor.

Mevduatta son tablo: 1 milyon liranın aylık getirisi ne kadar?

Faiz indirimi sonrasında bankalar yeni oranlarını açıklarken, 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirileri de netleşti.

İşte Ekim 2025 itibarıyla banka banka güncel faiz oranları ve net kazanç tablosu:

Banka Faiz Oranı / Kâr Payı Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutarı (TL) ING %47,00 33.995 TL 1.033.995 TL TEB %46,00 33.271 TL 1.033.271 TL ODEA Bank %45,00 32.548 TL 1.032.548 TL QNB Finansbank %45,00 32.548 TL 1.032.548 TL On Plus %45,00 32.548 TL 1.032.548 TL Getir Finans %45,00 32.548 TL 1.032.548 TL Akbank %43,00 31.101 TL 1.031.101 TL DenizBank %42,75 30.921 TL 1.030.921 TL Yapı Kredi %42,00 30.378 TL 1.030.378 TL Hayat Finans (Kâr Payı) %42,82 30.971 TL 1.030.971 TL Garanti BBVA %41,00 29.655 TL 1.029.655 TL Nkolay %41,50 28.140 TL 1.028.140 TL Enpara %40,00 28.932 TL 1.028.932 TL Türkiye İş Bankası %35,00 25.315 TL 1.025.315 TL

Uzman yorumu: “Mevduat faizleri büyük oranda sabit kalacak”

Ekonomistlere göre Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık indirimi, mevduat faizlerinde keskin bir düşüşe yol açmayacak.

Bunun nedeni, bankaların mevduat toplama yarışını sürdürmesi ve piyasa faizlerinin hâlen yüksek seyretmesi.

Finans analisti Dr. Arda Kaya, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bankalar, bireysel yatırımcıyı elde tutmak için faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutacak. 1 milyon liranın aylık getirisi 30 ila 34 bin TL bandında kalmaya devam edecek.”

En yüksek faiz hangi bankada?

Ekim ayı itibarıyla en yüksek faiz oranı %47 ile ING Bank tarafından sunuluyor.

Bu oranla 1 milyon TL mevduatı olan bir yatırımcı, 33.995 TL net kazanç elde ediyor.

Faiz oranları bankadan bankaya değişmekle birlikte, çoğu kurumun %42-%46 bandında mevduat faizi verdiği görülüyor.

Mevduat yatırımcıları için öneriler