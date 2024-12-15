Gürcistan’ın 6. Cumhurbaşkanı, eski futbolcu Mikheil Kavelaşvili oldu. 1992-2002 yılları arasında Gürcistan Milli Futbol Takımı’nın formasını giyen Kavelaşvili, 2016 yılından bu yana Gürcistan parlamentosunda milletvekili olarak görev yapıyordu. Kavelaşvili, Gürcistan Seçim Kurulu'nun 300 üyesinin katıldığı oylamada 224 oy alarak Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bu seçim, Gürcistan'da 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğinin ardından ilk kez parlamentoda yapılan oylamayla gerçekleşti.

Zurabişvili: "Bu seçim meşru değil"

Günler öncesinden yapılan seçimlere, iktidar partisinin önerdiği tek aday olarak katılan Kavelaşvili’nin seçilmesi, mevcut Cumhurbaşkanı Batı yanlısı Salome Zurabişvili’nin tepkisini çekti. 17 Aralık’ta görev süresi sona erecek olan Zurabişvili, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada seçimlerin demokrasiye aykırı olduğunu belirtti. “Hükümet, tek partili bir yönetim kurmaya çalışıyor” diyen Zurabişvili, Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini “meşru” görmediğini vurguladı. Ayrıca, "Hiçbir yere gitmiyorum, makamımı kimseye bırakmayacağım. Buradayım ve burada olacağım" ifadelerini kullandı.

Muhalefet protestoları sürüyor

Kavelaşvili'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında, muhalefet grupları parlamentonun önünde protestolar düzenlemeye devam etti. 28 Kasım'dan bu yana süren eylemlerde, protestocular, darp edilen göstericilerin fotoğraflarından bir kolaj hazırlayarak Meclis önüne pankart yerleştirdi. Ayrıca, Kavelaşvili’nin futbolculuk geçmişine atıfta bulunarak "Kavelaşvili, gel top oynayalım" sloganları attılar.

Kavelaşvili kimdir?

Mikheil Kavelaşvili, 22 Temmuz 1971’de Gürcistan’ın Bolnisi şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 1990 yılında başlayan Kavelaşvili, Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya’daki futbol kulüplerinde 2006 yılına kadar oynadı. 1992-2002 yılları arasında Gürcistan Milli Futbol Takımı’nın formasını giydi. 2016 yılında Gürcü Hayali Partisi’nden milletvekili seçilen Kavelaşvili, 2020’de de aynı partiden yeniden milletvekili oldu. 2022 yılında ise Gürcü Hayali Partisi'nden ayrılarak, Halkın İktidarı Partisi’ni kurmuştu.