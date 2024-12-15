Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis kürsüsünde kendisini hedef alan bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt’un eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Soylu, Enginyurt’un açıklamalarını “Çamur siyaseti” olarak nitelendirerek, geçmişte kendisi hakkında yaptığı övgü dolu açıklamaların da artık bir önem taşımadığını söyledi.

Enginyurt’un eleştirileri

Demokrat Parti’den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam eden Cemal Enginyurt, Meclis’te yaptığı konuşmada eski bakan Soylu’yu hedef aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı överek konuşmasına başlayan Enginyurt, Soylu dönemine yönelik şu eleştirilerde bulundu:

“Bu Kabine döneminde çok güzel işler yapılmış ki, bir önceki Kabine’de ne kadar usulsüzlük varsa halledilmiş. Ne kadar pis iş varsa önceki bakan döneminde olmuştu. Memleketteki bütün pis işlerden kurtulmamız lazım.”

Enginyurt’tan yeni bakan Yerlikaya’ya övgü

Konuşmasında yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı öven Enginyurt, Yerlikaya’nın terörle mücadelede başarılı olduğunu ifade etti. Enginyurt, Soylu’nun “70 terörist kaldı” açıklamasına atıfta bulunarak, Yerlikaya döneminde 1380 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Soylu’nun yanıtı gecikmedi

Cemal Enginyurt’un eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt veren Süleyman Soylu, şunları söyledi:“Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler. Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur.”

Soylu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.

O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tesbitler sonucu belli olur.

Oysa bütçede belirtilen rakam ise, tüm terör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).

Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız.

Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerininde hiçbir kıymeti yoktur.

Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler.

Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar."

Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı… pic.twitter.com/iDTnbiAjm6 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 15, 2024