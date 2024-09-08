CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin tarım sektöründe büyük bir ekonomik kriz yaşandığını belirtti. Çiftçilerin borçlarının hızla arttığını ve bu durumun tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ifade etti. Gürer, borçların ertelenmemesi halinde çiftçilerin tarlalarını kaybedebileceğini öngörüyor.

Çiftçilerin borçları hızla artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin banka ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının son derece yüksek seviyelere ulaştığını belirtti. Son veriler doğrultusunda çiftçilerin bankalara olan toplam borcu 714 milyar 981 milyon TL'ye çıkarken, takibe alınan borçlar ise 2 milyar 821 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu rakamlar, çiftçilerin ekonomik zorluklarını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden ciddi bir durumu ortaya koyuyor.

Borçların artışı ve haciz riskleri

Gürer, sadece bir ay içinde çiftçilerin toplam borcunun 15 milyar TL arttığını ve takipteki borç tutarının da 225 milyon TL yükseldiğini belirtti. Bu durum, üretim maliyetlerinin artışı, düşük ürün fiyatları ve yetersiz finansal desteklerin neden olduğu büyük bir çıkmazı işaret ediyor. Gürer, borçların yapılandırılması ve faizlerin silinmesi gibi acil önlemler alınmadığı takdirde, birçok çiftçinin tarlasına haciz geleceğini ifade etti.

Hayvancılık da çözüm olmadı

Çiftçi İbrahim Ayhan, hem sebze hem de hayvancılık yaparak borçlarını ödemeye çalıştıklarını ancak bu çabaların da yetersiz kaldığını söyledi. Ayhan, "Ürettiğimiz ürünlerin fiyatları düşük, süt ve et para etmiyor. Kredilerimizi ödemekte zorlanıyoruz ve bazı ürünlerimizi satmakta bile güçlük çekiyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, devlet desteklerinin adil dağıtılmadığını ve birçok çiftçinin bu desteklerden yararlanamadığını belirtti.

Devlet destekleri ve hibe sorunları

Ayhan, devlet desteklerinin kayıtdışı tarla sahiplerine gittiğini ve bu durumun çiftçilerin mağduriyetini artırdığını ifade etti. Kayıt dışı tarla sahiplerinin destek ve hibelerden faydalandığını, gerçek çiftçilerin ise bu yardımlardan mahrum kaldığını söyledi.

Çiftçiye acil destek çağrısı

Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçlarının 2027 yılına kadar ertelenmesini ve faizlerin silinmesini talep ediyor. "Bu yıl çiftçinin yaşadığı sıkıntılar daha önce hiç bu kadar ağırlaşmamıştı. Çiftçilerin sesini duymak ve acil önlemler almak gerekiyor," dedi. Gürer, ayrıca sigorta primlerini ödeyemeyen çiftçilerin sosyal güvencelerinden mahrum kaldığını ve bu durumun çiftçilerin ekonomik durumunu daha da zorlaştırdığını belirtti.

Ziraat Bankası’nın yanlış politikaları

Gürer, Ziraat Bankası’nın mevcut politikalarının çiftçileri daha da zor durumda bıraktığını ifade etti. Ziraat Bankası’nın borçlu çiftçilerin arazilerini satma yoluna gitmesinin yanlış bir strateji olduğunu söyledi. Gürer, bu tür politikaların çiftçilerin üretim yapmasını imkansız hale getireceğini ve tarımsal üretimin tamamen yok olabileceğini belirtti.

Çiftçinin çağrısı

Bir diğer çiftçi, Ziraat Bankası tarafından haciz işlemi başlatıldığını ve borçlarını ödeyemediğini belirtti. Çiftçiler, borçlarının ertelenmesi ve acil destekler bekliyor. İbrahim Ayhan, "Traktörümü bile satmaya çalışıyorum ama alıcı bulamıyorum. Çiftçi nasıl ayakta kalacak, bilmiyorum," dedi.