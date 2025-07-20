İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Herkes İçin Spor” vizyonuyla hayata geçirdiği Spor İstasyonları Projesi büyümeye devam ediyor. Projenin üçüncü durağı olan Bostanlı Sahili’ndeki yeni istasyon hizmete açıldı. İzmirliler burada 14 farklı branşa ait spor malzemelerine ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



İzmir’in Sporla Buluşma Noktaları Artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kurulan istasyonlarda yurttaşlar, kimlik kartlarıyla ücretsiz spor malzemesi alabiliyor. Bu malzemeler arasında futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, tenis, bocce, badminton, fitness, yoga, pilates, step aerobik, bisiklet ve satranç ekipmanları bulunuyor.

Temizel: “Sporu herkes için erişilebilir kılıyoruz”

Tesisler Şube Müdürü Gürcan Temizel, istasyonların yurttaşların spor yapmasını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti. “Buca Hasanağa Bahçesi ve Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndan sonra Karşıyaka Bostanlı’da da istasyonumuzu hizmete açtık. Yakında Kültürpark ve İnciraltı’nda da açılışlar olacak” dedi.

Vatandaşlar Memnun: “Toplar artık cep yakmıyor”

İstasyonu düzenli kullandığını belirten Samet Çoban, “Basketbol topları pahalı, buradan ücretsiz almak büyük kolaylık” ifadelerini kullandı. Kuzey Tanç ise “Önceden bütçemizi aşıyordu. Şimdi yanımızda top taşımadan rahatça spor yapabiliyoruz” diyerek uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

Hedef: Herkes İçin Spor, Her Yerde Spor

Büyükşehir Belediyesi, “Herkes İçin Spor, Her Yerde Spor” mottosuyla istasyon sayısını artırmayı ve sporun toplumun her kesimine yayılmasını hedefliyor. Projenin hem sosyal dayanışma hem de halk sağlığı açısından önemli katkılar sunduğu vurgulanıyor.