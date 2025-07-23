Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı esprili paylaşımla kendisine yönelik eleştirileri tiye aldı. Paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.



7 ay sahalardan uzak kalmıştı

Icardi, geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçirmiş ve Kasım ayından bu yana formasından uzak kalmıştı. Tedavi süreci sonrası bireysel çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, son haftalarda yeniden takım antrenmanlarına katılmaya başladı.

Eleştirilere filtreli fotoğrafla yanıt verdi

Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak kendisini eleştirenlere mizahi bir dille yanıt verdi. Filtreyle şişmanlaştırılmış bir görselini paylaşan Icardi, görüntünün altına “Futboldan uzak olduğum 7 ay sonrası nefret edenlerin gördüğü” notunu düştü.

Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Güncel fiziğini de paylaştı

Filtreli görselin ardından hemen güncel fiziğini gösteren bir fotoğraf daha paylaşan Icardi, fit ve formda görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarlar ise yıldız futbolcuya destek yorumlarıyla karşılık verdi.